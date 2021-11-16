Telefonuna gelen linke tıkladı, 3 bin 200 lira kaptırdı





'LİNKE TIKLATIKTAN SONRA HESABIMDAKİ TÜM PARA GİTTİ'

Dolandırıldığını anlayan Selçuk, bir gün sonra bankaya giderek görevlilerden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi olan Selçuk, "Evde otururken telefonuma gelen linke tıkladıktan sonra şifremi, e-posta adresimi, kimlik bilgilerimi istedi. Onaylamayı reddetmeme, iznim olmamasına rağmen M.A. adlı kadının adına hesabımdan para gönderilmiş. Linke tıkladıktan sonra hesabımdaki tüm para gitti" diye konuştu.