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    • Yaşam
    • 16.11.2021 09:25
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    • 16.11.2021 09:28
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    Semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı

    Bursa’da semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın esnaf tarafından yakalandı. Kadınlar kendisini yakalayan pazarcıyı darp etmek isterken, o anlar kameraya yansıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı

    Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yapan iki kadın Pazar esnafı tarafından kıskıvrak yakalandı.

    İlçelerde kurulan pazarları fırsat bilen hırsızlar, esnafı ve vatandaşların korkusu halini aldı.

    Dün Gürsu semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın hırsız, kendilerini yakalayan pazarcıyı darp etmek istedi.

        Diğer esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen hırsızlar, pazarda alışveriş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi.

        Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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        Haberler Yaşam Semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı
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