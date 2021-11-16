Adana'da satırlı cinayet! Babasını öldürdü: Ölek, gidek geri gelek oyunu oynadık





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Bu sırada Cabbar Kürçe'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.