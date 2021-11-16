Ortalık karıştı! Annesini mutfağa kilitledi, olayı duyup gelen babası kemerle oğluna koltuk değnekleriyle gazetecilere saldırdı

Aksaray'da S.T. (16), tartışma sonucu kendisini ayrı yaşayan babasının yanına göndereceğini söyleyen annesi L.T.'yi (61) mutfağa kilitledi. Olayı duyup gelen baba İ.T. ise kemerle oğluna, koltuk değnekleriyle de gazetecilere saldırdı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Şamlı Mahallesi 3004 Sokakta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. S.T., bilinmeyen nedenle annesi L.T. ile tartıştı. L.T. de iddiaya göre, tartışma sırasına oğluna, ayrı yaşadığı eşi İ.T.'nin (66) yanına göndereceğini belirterek, 'Seni babanın yanına göndereceğim' dedi.
ANNESİNİ MUTFAĞA KİLİTLEDİ
Bunun üzerine S.T. de annesi L.T.'yi mutfağa kilitledi. Mutfakta mahsur kalan L.T., nüfus cüzdanını pencereden sokağa atıp, bağırarak yardım istedi.
Yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, önce S.T.'yi oturdukları dairenin kapısını açması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu S.T. ikna olmayınca itfaiye ekibinin yardımıyla kapı açıldı.