Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.11.2021 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2021 22:48
    ABONE OL

    Ortalık karıştı! Annesini mutfağa kilitledi, olayı duyup gelen babası kemerle oğluna koltuk değnekleriyle gazetecilere saldırdı

    Son dakika haberleri... Aksaray'da 16 yaşındaki bir çocuk kendisini ayrı yaşayan babasının yanına göndereceğini söyleyen annesini mutfağa kilitledi. Daha sonra olayı duyup gelen baba kemerle oğluna, koltuk değnekleriyle de gazetecilere saldırdı. İşte detaylar...

    Olaylar karışık

    Aksaray'da S.T. (16), tartışma sonucu kendisini ayrı yaşayan babasının yanına göndereceğini söyleyen annesi L.T.'yi (61) mutfağa kilitledi. Olayı duyup gelen baba İ.T. ise kemerle oğluna, koltuk değnekleriyle de gazetecilere saldırdı.



    Olay, saat 18.00 sıralarında Şamlı Mahallesi 3004 Sokakta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. S.T., bilinmeyen nedenle annesi L.T. ile tartıştı. L.T. de iddiaya göre, tartışma sırasına oğluna, ayrı yaşadığı eşi İ.T.'nin (66) yanına göndereceğini belirterek, 'Seni babanın yanına göndereceğim' dedi.

    ANNESİNİ MUTFAĞA KİLİTLEDİ
    Bunun üzerine S.T. de annesi L.T.'yi mutfağa kilitledi. Mutfakta mahsur kalan L.T., nüfus cüzdanını pencereden sokağa atıp, bağırarak yardım istedi.

    Yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, önce S.T.'yi oturdukları dairenin kapısını açması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu S.T. ikna olmayınca itfaiye ekibinin yardımıyla kapı açıldı.

        POLİS ANNEYİ KURTARDI
        Ancak bu kez S.T. kapının arkasında durup açılmasına izin vermek istemedi. Polis, güçlükle girdiği evde S.T.'yi etkisiz hale getirip, kilitli olan L.T.'yi de mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        BABASI, PANTALONUNUN KEMERİNİ ÇIKARTIP SALDIRMAK İSTEDİ
        Öte yandan, olayı duyup koltuk değneğiyle eve gelen baba İ.T. ise pantolonundaki kemeri çıkartıp, evdeki oğlu S.T.'ye saldırmak istedi. Polis, İ.T.'nin eve girmesini engelleyip, güçlükle sakinleştirdi.

        Daha sonra L.T. ve oğlu S.T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba İ.T., bu kez de elindeki koltuk değnekleriyle görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmak istedi. Ancak polis buna da engel oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çelişkisi!
        Haberler Yaşam Ortalık karıştı! Annesini mutfağa kilitledi, olayı duyup gelen babası kemerle oğluna koltuk değnekleriyle gazetecilere saldırdı
            SON DAKİKA