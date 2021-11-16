Ortalık karıştı! Annesini mutfağa kilitledi, olayı duyup gelen babası kemerle oğluna koltuk değnekleriyle gazetecilere saldırdı

BABASI, PANTALONUNUN KEMERİNİ ÇIKARTIP SALDIRMAK İSTEDİ

Öte yandan, olayı duyup koltuk değneğiyle eve gelen baba İ.T. ise pantolonundaki kemeri çıkartıp, evdeki oğlu S.T.'ye saldırmak istedi. Polis, İ.T.'nin eve girmesini engelleyip, güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra L.T. ve oğlu S.T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba İ.T., bu kez de elindeki koltuk değnekleriyle görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmak istedi. Ancak polis buna da engel oldu.