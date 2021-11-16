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    • Yaşam
    • 16.11.2021 22:26
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    • 16.11.2021 22:32
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    4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği servis kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika... Kocaeli'’nin Gebze ilçesinde, 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Servis kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

    Görüntülerde rampadan hızla inen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptıktan sonra köprüden yuvarlandığı görülüyor.


    Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu.

    Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.



    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor.

        Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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