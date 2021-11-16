Antalya’da vahşet! Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif bebek yaşamını yitirdi

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Olay anlarını anlatan anne Beyza Topçu, "Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim" dedi.





"KIZIMDAN EVİN KİRA PARASINI İSTEYEREK TELEFON ALMAK İSTEMİŞ"