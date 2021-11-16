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    • Yaşam
    • 16.11.2021 16:52
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    • 16.11.2021 17:04
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    Antalya’da vahşet! Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif bebek yaşamını yitirdi

    Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı. Topçu, “Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu” dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Babası 3 aylık Elif bebeği döverek öldürdü

    Olay, Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

    İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

    112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

        Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

        Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

        "DÖNÜP SİNİRİNİ ONDAN ÇIKARDI"

        Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Olay anlarını anlatan anne Beyza Topçu, "Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim" dedi.



        "KIZIMDAN EVİN KİRA PARASINI İSTEYEREK TELEFON ALMAK İSTEMİŞ"

            Beyza Topçu'nun annesi Aysun Erol ise, "Kızım akşam bize gelmişti. Çocuğun yüzünü morluklar vardı. Kafasında, burnunda ve gözünün altında çizik vardı. Kızıma ne oldu diye sorduğumda Mustafa denilen şahısın şiddet uyguladığını söyledi. Kirasını istemiş. Kızım kirasını kendisi karşılıyordu. Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızım ve torunumu darp ediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.



            "DAHA ÖNCE DE KIZIMA ŞİDDET UYGULAMIŞTI"

            Beyza Topçu'nun babası Abdullah Erol, "Dün akşam kızım çocuğunu bana getirdi. Mustafa'nın dövdüğünü söyledi. Ben de karakola gitmelerini söyledim. Çocuğun hareketsiz olduğunu duydum. Çocuğu kontrol ettiğimde ölmüştü. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Kolu kırılmıştı" şeklinde konuştu.

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