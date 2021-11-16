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    • Yaşam
    • 16.11.2021 23:11
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    • 16.11.2021 23:12
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    Acı olay! İzmir’de asansör boşluğunda sıkışan yaşlı adam öldü

    İzmir’de acı bir olay yaşandı. Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

    İHA
    Asansör boşluğuna sıkışan yaşlı adam öldü!

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Abdülbaki Tetik (69), asansörle 2. kattaki dairesine çıkmak isterken asansör boşluğunda sıkıştı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından Tetik, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tetik'in cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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