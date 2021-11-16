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    • Yaşam
    • 17.11.2021 01:37
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    • 17.11.2021 01:46
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    Konya'da aşırı hız can aldı! Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde can pazarı

    Son dakika... Konya'da, aşırı hız nedeniyle (230 km) sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Motor kısmı yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi de yaralandı.

    Konya’da aşırı hız can aldı!

    Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Orhan Karaca yönetimindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride geçti.


    Motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



        Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Haberler Yaşam Konya'da aşırı hız can aldı! Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde can pazarı
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