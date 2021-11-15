Yangında facianın eşiğinden dönüldü! Benzin kutusu...





Olay anını anlatan mahalle sakinleri, "Bir evdeydik. Bir patlama duyduk. Sonra da dumanları gördük. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çok şükür yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan alan depo olarak kullanılıyormuş. Motosiklet ve bazı eşyalar içerideydi. Yan tarafta da mantar üretimi yapılıyor" dediler.