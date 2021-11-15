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    • Yaşam
    • 15.11.2021 15:06
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    • 15.11.2021 15:07
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    İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın! Ekipler harekete geçti

    İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, depoda bulunan straforların yandığı öğrenildi.

    Çekmeköy’de korkutan yangın! Ekipler harekete geçti

    Çekmeköy'de bir dağıtım nakliyat firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforlar yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Koçullu Mahallesi Karasu Caddesi'nde bulunan bir depoda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    Edinilen bilgiye göre deponun soğuk hava deposunda bulunan straforlar yanmaya başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Çekmeköy'de korkutan yangın! Ekipler harekete geçti

    Fabrikadan çıkan yoğun duman bulutu, çevre ilçelerden de görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yanan depoda hasar meydana gelirken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenin araştırıyor.

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