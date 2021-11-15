Bursa estetik görünüme kavuşuyor

Bursa'da bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehrin daha estetik görünüme kavuşması için kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda ismi değiştirilen Tarım Peyzaj AŞ, Bursa'nın girişlerinde ve önemli noktalarında ekipleriyle çalışmalara başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Terminal Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat'tan bilgi aldı. Ekiplerin ağaç dikimine yardımcı olduktan sonra can suyunu da veren Başkan Alinur Aktaş, daha sonra çalışanlarla sohbet etti.
BURSA'NIN YEŞİL VURGUSU ÖN PLANA ÇIKACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2021 yılı Haziran ayından itibaren Tarım AŞ'yi Tarım Peyzaj AŞ olarak değiştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Artık yeşil alan bakımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz.