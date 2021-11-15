Bursa estetik görünüme kavuşuyor

850 civarında istihdamı da bu vesileyle gerçekleştirmiş olduk. Bu kadroyla şehrimizdeki tüm yeşil alan bakımlarını, sulamalarını ve benzeri tüm iş ve işlemleri bu çatı altında hayata geçiriyoruz. Şehir giriş çıkışlarıyla ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. Estetik görünümlü, Bursa'nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar olsun istiyoruz.