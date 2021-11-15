Çorum'da maganda dehşeti! (Yaşam haberleri)

Çorum Bayat'ın Tepekutuğun köy meydanında önceki akşam yapılan düğünde bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı. Kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan (44) ve Murat Şahin'in (38) başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Alparslan ve Şahin yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

AŞIRI FACİA

Konya'da yaşayan Yasin Yol (17), ehliyeti olmamasına rağmen arkadaşı Mehmet Harmankaya'yı da alarak motosikletle gezmeye çıktı. Ancak aşırı hız yapan Yol, alt geçitte kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı. Metrelerce uzağa savrulan Yol, can verdi. Harmankaya ise ağır yaralandı.

SAHTE İMZA TUZAĞI

Denizli'de iş insanı M.D. (53), aralarında sorun bulunan oğlu İ.S.D.'nin (28) imzasını taklit etti. Hazırladığı 60 ve 70 bin TL'lik iki senede, imza atıp ödemediği gerekçesiyle icra işlemi başlattı. Otomobili haczedilen İ.S.D.'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından yapılan kriminal incelemede, imzaların kendisine ait olmadığı tespit edilince baba M.D. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

CANAVAR EVLAT!

Adana'da cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe, babası Cabbar Kürçe'nin evine gitti. Yanında getirdiği bıçağı çıkaran oğlu, saldırdığı babasının boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan Cabbar Kürçe, hayatını kaybetti. Kürçe'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Tekirdağ'da ise Ali Eren Arslankılıç (20), annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç'ı (60) silahla öldürdü. Ardından intihar etti.

KORE GAZİSİNE SON GÖREV

Kore Savaşı'nda onlarca yaralı askeri tedavi edip hayatta kalmasını sağlayan Kore gazisi Veli Atasoy, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kırıkkale'nin Hasandede köyüne getirilen Atasoy'un cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

THY 4 ÜLKEYE UÇUŞLARI DURDURDU

Türk Hava Yolları (THY), Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı. Kararın COVİD-19 tedbirleri kapsamında alındığı açıklandı.

VAKA SAYISI 21.624

Türkiye'de, dün 346 bin 642 Covid-19 testi yapıldı. 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenleri sayısı ise 20 bin 550 oldu.

66.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 66 milyon 791 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 194'er lira, 4 bilenler 448'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

1.5 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 508 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 727'şer, 4+1 bilenler 392'şer, 4 bilenler 36'şar, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

TÜBİTAK DEVREDE

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada çok önemli bir kurum devreye girdi. Burak Ercan'ın "Olay günü kendisini attı ama bana daha önce de intihar videoları gönderdi" ifadesinin ardından savcılık, TÜBİTAK'ın kapısını çaldı. Söz konusu videoların varlığının olup olmadığını, ikilinin telefonundaki tüm arama ve mesajlaşmalarının tespitini istedi. Soruşturmadaki kritik soruların cevabının TÜBİTAK'ın yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. Seda Nur GÜNAYDIN

BUNU DA GÖRDÜK!

İngıltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı. Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi. Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.

PARALAR UÇTU

İstanbul'da iddiaya göre, 75 veli, 2019'da ilk yeri Büyükçekmece'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine 25-40 bin liraya ödeme yapıp çocuklarını kayıt ettirdi. Lise sahibinin iflası nedeni ile okul başka biri kişiye devredildi. Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Okul sahiplerinin paraları alıp 3 milyon borç ile şirketi başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia eden veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa bildirdi.

VİLLA OYUNU

İzmir'de 9 yıl önce ölen işadamı Orhan Görücüoğlu'na ait 25 milyon liralık villayı, tapuda sahibi görünen akrabaları Şeniz Bentürk, işadamının kızı Pınar Görücüoğlu'na devretti. Daha sonra mahkemeye başvuran Bentürk, "Beni kaçırdılar, zorla villayı elimden aldılar" diyerek tapu iptali davası açtı. Bentürk, dava devam ederken her şeyin kurgu olduğunu itiraf etti. Eşi İlhan Bentürk'ün baskısı ve tehditleri sebebiyle mahkemeye gittiğini söyledi. Dava iptal edildi.

ŞİFAYI TÜRKİYE'DE BULDU

ABD'de güvenlik şirketi CEO'su Quan Nguyen, prostat kanserine yakalandı. Kimse çare bulamadı. Tekerlekli sandalye ile geldiği İstanbul'da iyileşip ayağa kalktı.