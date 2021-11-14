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    • Yaşam
    • 14.11.2021 19:07
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    • 14.11.2021 19:12
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    Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Tekirdağ'da annesi ve babasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar eden 20 yaşındaki Eren Aslankılıç'ın olaydan önce arkadaşlarına "hoşçakalın" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

    Anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Son mesajı...

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına telefonla 'hoşçakalın' yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.



    Olay, gece yarısı Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi.

    İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli subay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.

    Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



        Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşçakalın' mesajı attığı öğrenildi.

        Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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