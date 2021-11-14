Ankara'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 10 aracı ezdi hurdaya döndü





Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, "Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş. En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş. İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim. Biz de canlı gördük. İçinde Allah'tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun" diye konuştu.

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