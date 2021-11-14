Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.11.2021 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 17:40
    ABONE OL

    Eskişehir'de kan donduran olay! Atık tesisinde bebek cesedi bulundu

    Son dakika haberine göre Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

    Kan donduran olay! Çöplerden bebek cesedi çıktı

    Eskişehir'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.
        Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’da yeni gelişme!
        Haberler Yaşam Eskişehir'de kan donduran olay! Atık tesisinde bebek cesedi bulundu
            SON DAKİKA