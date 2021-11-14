Eskişehir'de kan donduran olay! Atık tesisinde bebek cesedi bulundu

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.