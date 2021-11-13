Victoria’s Secret’a ayakkabı gönderen Deniz Karakaş kimdir?

Kadın ayakkabı markası Jabotter'in kurucusu ve tasarımcısı olan, aynı zamanda influencer olarak adından söz ettiren Deniz Karakaş'ın kimliği merak konusu oldu.

JABOTTER'İN KURUCUSU VE İNFLUENCER DENİZ KARAKAŞ KİMDİR?

Deniz Karakaş, 17 Eylül 1986 tarihinde, Günseli-Vehbi çiftinin tek çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldi.

İstek Bilge Kağan Lisesi'ndeki eğitiminden sonra Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü'nden mezun olan Deniz Karakaş, Eyüp Karakaş'la evli. Başarılı girişimcinin Kaan Ali ve Yaz adlarında iki çocuğu var.

Erkek ayakkabı üretimi ve satışı yapan babasının izinden giderek ayakkabıcılık sektörüne yönelen Deniz Karakaş, aldığı tasarım derslerinin ardından eşiyle beraber kadınlara yönelik Jabotter markasını kurdu.

Deniz-Eyüp Karakaş çiftinin tasarımlarına da imza attığı Jabotter marka ayakkabılar ilk olarak online platformlardan satışa sunuldu ve büyük ilgi gördü. Çift bunun üzerine 2011 yılında Nişantaşı'nda mağaza açtı.

Aynı semtte üç farklı mağazası açılan Jabotter, bir dönem Emaar Square Mall'da pop-up mağaza olarak da tüketiciyle buluştu.

Deniz Karakaş'ın Jabotter markasına ait dikkat çekici tasarımlar, zaman içinde dünyaca ünlü Victoria's Secret mankenlerinden Ajda Pekkan, Demet Akalın, Gülben Ergen gibi Türkiye'nin en büyük starlarına kadar çok sayıda tanınmış ismin tercihi oldu.

Karakaş, halen birçok diziye sponsorluk verdiği markasını dünyaya açmak için çalışmalara başladı.

Şimdilerde Türkiye'de şube sayısını artırmayı hedefleyen Deniz Karakaş'ın yakın dönem planları arasında yurtdışında mağaza açmak var.