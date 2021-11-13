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    • Yaşam
    • 13.11.2021 19:23
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    • 13.11.2021 20:17
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    Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Kurşun yağdırdılar

    İstanbul Bağcılar'da bir oto galeriye silahlı baskın düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Oto galeriye silahlı baskın!

    İstanbul Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı baskında 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydelirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Kurşun yağdırdılar
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