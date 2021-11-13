Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Kurşun yağdırdılar

İstanbul Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı baskında 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydelirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.