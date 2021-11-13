Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde kurulan matbaada sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarının basıldığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Aksaray ve Kırşehir illerinde ki 21 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 şüpheliden 11'inin yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA SAHTE PARA VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasaya sürülmeye hazır sahte 5 bin 500 TL ile 3 bin Amerikan Dolarının yanı sıra, 1 adet tabanca, 7 adet tüfek, 9 adet dolu mermi, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıpları, para baskı ve kesme makinaları, TL ve dolar kalıpları, damga, para kabartma işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, paraları sabitlemeye yarayan 'poza' isimli kalıp malzemesi ve çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.
YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şahısların gizlenmek ve yakalanmamak amacıyla şehirden uzakta 5 dönümlük arazideki bir çiftlik evini seçtikleri, seçtikleri bu eve 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları, etrafı duvarlarla çevrili sahte para bastıkları çiftlik evinin güvenliğini sağlamak için çevresine hareketli ve sabit kameralar koydukları, evin girişindeki kapıları şifreledikleri ve çevresine 15 tane köpek yerleştirdikleri öğrenildi.