Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı





ÇOK SAYIDA SAHTE PARA VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasaya sürülmeye hazır sahte 5 bin 500 TL ile 3 bin Amerikan Dolarının yanı sıra, 1 adet tabanca, 7 adet tüfek, 9 adet dolu mermi, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıpları, para baskı ve kesme makinaları, TL ve dolar kalıpları, damga, para kabartma işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, paraları sabitlemeye yarayan 'poza' isimli kalıp malzemesi ve çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.