Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Satır satır dehşet! Eşini sokakta bıçaklayarak katletti...

    Satı Demirci, eşi Hanife’yi sokakta bıçaklayarak katletti. Caninin olaydan bir gün önce otelde kaldığı, cep telefonunu sakladığı ve başkasına ait araçla gittiği öğrenildi.

    Yunus Emre Kavak
    Satır satır dehşet!
    İstanbul Bahçelievler'de iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi Satı Mehmet Demirci (34) ile ayrı yaşamaya başladı. Dün çocuklarını okula götüren genç kadın, eşiyle okulda buluştu.



    Sinirlenen koca, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.


    Katil, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.



    Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Cani tutuklandı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Macron Türkiye’yi hedef aldı!
    Haberler Yaşam Satır satır dehşet! Eşini sokakta bıçaklayarak katletti...
        SON DAKİKA