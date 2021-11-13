Satır satır dehşet! Eşini sokakta bıçaklayarak katletti...

İstanbul Bahçelievler'de iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi Satı Mehmet Demirci (34) ile ayrı yaşamaya başladı. Dün çocuklarını okula götüren genç kadın, eşiyle okulda buluştu.
Sinirlenen koca, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.
Katil, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.
Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Cani tutuklandı.
Sinirlenen koca, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.
Katil, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.
Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Cani tutuklandı.