Kekemelik sorunu için doktor doktor gezdi! Azmin sonu Oxford Üniversitesi’ne çıktı

İzmirli Birtan Demirel, imkansızı başardı. 8 yaşında konuşma bozukluğu başlayan ve tüm girişimlerine rağmen sorunu çözülemeyen ve ailesiyle birlikte sorunun çözümü için birçok doktor gezen Bertan Demirel, tüm girişimlere rağmen akıcı bir konuşmaya kavuşamadı. Demirel, akıcı konuşma bozukluğunun yarattığı zorluklarla yaşamına devam etti.
Kekemeliği farklı bir iletişim biçimi olarak tanımlayan Demirel, zaman içinde zorlukları Orta ve lisede bildiği soruyu cevaplamak için parmak kaldırmaya bile çekinen Demirel, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Şimdi deneysel psikoloji departmanında doktora yapmak için bu yıl Oxford'a kabul edildi. Yüksek lisanstan sonra İtalya'nın Pavia Üniversitesi'ndeki psikoloji, sinir bilim ve insan bilimler programına burs kazandığını belirten Demirel "Tüm bunlar bana deneyim ve özgüven kazandırdı.
Çevrim içi mülakatta farklı araştırma fikirlerimi sundum. Kabul aldıktan sonra araştırma önergesi yazıp deneysel psikoloji departmanından bir komiteye sunum yaptım. Geçtiğimiz Ekim ayında da Oxford Üniversitesi'nde doktoraya başladım" dedi.
Kekemeliği farklı bir iletişim biçimi olarak tanımlayan Demirel, zaman içinde zorlukları Orta ve lisede bildiği soruyu cevaplamak için parmak kaldırmaya bile çekinen Demirel, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Şimdi deneysel psikoloji departmanında doktora yapmak için bu yıl Oxford'a kabul edildi. Yüksek lisanstan sonra İtalya'nın Pavia Üniversitesi'ndeki psikoloji, sinir bilim ve insan bilimler programına burs kazandığını belirten Demirel "Tüm bunlar bana deneyim ve özgüven kazandırdı.
Çevrim içi mülakatta farklı araştırma fikirlerimi sundum. Kabul aldıktan sonra araştırma önergesi yazıp deneysel psikoloji departmanından bir komiteye sunum yaptım. Geçtiğimiz Ekim ayında da Oxford Üniversitesi'nde doktoraya başladım" dedi.