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    • Yaşam
    • 12.11.2021 23:12
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    • 12.11.2021 23:17
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    Şok yaşadılar! Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı

    Denizli'de, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Şok yaşadılar! Çakmak gazı tüpü patladı...

    Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

    Ömerli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.

    2 KİŞİ YARALANDI
    Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Patlamada araçta bulunan O.E.D (17) ve T.Y.A (18) yaralandı.

    Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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    Haberler Yaşam Şok yaşadılar! Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı
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