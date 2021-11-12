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    • Yaşam
    • 12.11.2021 22:26
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    • 12.11.2021 22:26
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    Tekirdağ'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

    Son dakika haberine göre Tekirdağ'da bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazadakamyon takla atarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil birbirine girdi

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında meydana geldi.

    Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Onur Ç. (19) idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağında Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden İbrahim D. idaresindeki 34 GL 6207 plakalı kamyonla çarpıştı. Feci kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yağmur Toprak (17) ve Esile A. (16) yaralandı.



    Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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