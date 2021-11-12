Tekirdağ'da korkunç kaza! Kamyon ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı





Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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