İlker Aycı'nın bugüne kadar Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomi ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine ve kültürel iletişime önemli katkılarda bulunduğunu belirten Suzuki, "Aycı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin canlandırılması başta olmak üzere iletişimimizin geliştirilmesinde de önemli katkılarda bulundu." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da İlker Aycı'yı bu ödülü aldığı için tebrik ettiğini söyleyerek, "Ahde vefa gösterdiler kendileri, beni de davet ettiler. Bu da benim için büyük bir ödül oldu." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIN PAYI ÇOK BÜYÜK"

İlker Aycı ise ödülü almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Japon İmparatoru ve Başbakanı tarafından iki ülke arasındaki dostluğun, bozulmaz arkadaşlığın, samimiyetin, paylaşımın bir nişanesi olarak bu ödülü ülkem adına, başarılarıyla mesai arkadaşlıklarıyla alın teriyle bana destek olmuş olan THY ailesi adına, şahsım ve ailem adına ve tüm dostlarım adına almaktan büyük bir onur duyuyorum.