Volkan Doğruluk nerelidir ve kaç yaşındadır?

Volkan Doğruluk 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. İş adamı ve yatırımcıdır. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Doğruluk Grup'un Yönetim Kurulu Başkanıdır. Volkan Doğruluk ulusal ve uluslararası yatırımlarının yanında sanat, spor ve eğitime verdiği desteklerle bilinmektedir. İyi derecede İngilizce konuşabilen Doğruluk, orta derecede Almanca bilmektedir.

Volkan Doğruluk Anadolu Üniversitesi mezunudur. Özel sektörde ulusal ve uluslararası şirketlerde yöneticilik yapmış ve daha sonra Türk ekonomisine katkılarıyla bilinen tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Doğruluk Grup'u kurmuş ve halen Doğruluk Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Volkan Doğruluk özellikle İstanbul'a yaptığı yatırımlarla tanınmaktadır.





Doğruluk Grup; sağlık sektörünün hemen hemen her alanında ve dünya markalarının temsilciliklerini alarak, bulunduğu tüm sektörlerde başarılarıyla faaliyet göstermektedir. Volkan Doğruluk'un ilaç, biyoteknoloji, işitme cihazları, medikal, bilgi teknolojileri, dış ticaret ve uluslararası ticaret gibi alanlarda yatırımları vardır.

Volkan Doğruluk, Eskişehirli olmasından dolayı Eskişehir ekonomisine önemli ölçüde destek sağlamaktadır ve 2020/2021 sezonunda Eskişehirspor'un resmi sponsorluğunu üslenmiştir.

Doğruluk İlaç ve Biyoteknoloji A.Ş., Doğruluk Ses İşitme Cihazları A.Ş., Doğruluk Medikal Sağlık Hizmetleri Sanayi Tic Ltd Şti, Doğruluk Bilgi Teknolojileri ve Doğruluk Uluslararası Kongre ve Eğitim Volkan Doğruluk'a aittir.