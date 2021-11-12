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    • Yaşam
    • 12.11.2021 23:39
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    • 12.11.2021 23:39
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    Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı

    Hatay İskenderun'da bulunan bir inşaatın çimento deposunda patlama meydana geldi. Patlama bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, 3 işçi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay’da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. İskenderun ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Şehrin en işlek caddelerinden biri olması nedeniyle patlama paniğe neden oldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
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