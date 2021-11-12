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    • Yaşam
    • 12.11.2021 21:55
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    • 12.11.2021 21:55
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    Çorum'da 31 sağlık çalışanı zehirlenme şüphesiyle tedavi altında

    Son dakika haberine göre Çorum'da Bayat İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli 31 personel yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

    31 sağlık çalışanı zehirlenme şüphesiyle tedavi altında

    Çorum'da, Bayat İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.



    Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Sağlık çalışanlarından 1'i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor. Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



    VALİDEN AÇIKLAMA
    Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor" dedi.

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