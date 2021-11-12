Son dakika: Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü öldürüp 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği: 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firarı şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyon'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN