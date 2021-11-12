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    • Yaşam
    • 12.11.2021 17:10
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    • 12.11.2021 17:23
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    Son dakika: Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü öldürüp 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre Antalya'da girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı 48 yaşındaki Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altınla kaçan Serkan Ö., Afyonkarahisar'da yakalandı. Serkan Ö.'nün yanı sıra olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin, geçen yıl yine 1 kuyumcudan 1 kilo altın hırsızlığının şüphelileri olduğu belirlendi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "29 Ekim’de Antalya’da kuyumcu Atakan Gür’ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firarı şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyon'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz." denildi.

    Kuyumcu katili yakalandı

    Olay, 29 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu.

    Kanlı soygun! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı! O anlar kamerada


    Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbedede Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekibi, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu sırada, şüphelinin olayı gerçekleştirdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.


    AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI
    Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve Gasp Bürosu ekipleri, adının Serkan Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi.

        Dün gece operasyon düzenleyen polis, Serkan Ö.'nün yanı sıra olayla ilgili 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



        POLİS ÜNİFORMASIYLA SOYGUNUN ŞÜPHELİLERİ
        3 şüphelinin, 17 Ekim 2020'de meydana gelen kuyumcu soygununu da gerçekleştirdikleri belirlendi.

            Şüpheliler, polis üniformasıyla girdikleri iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçmıştı.



            VALİLİKTEN AÇIKLAMA
            Afyonkarahisar Valiliği: 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firarı şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyon'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz.

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            Kuyumcu katili yakalandı
            Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü öldürüp 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı
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