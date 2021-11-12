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    • Yaşam
    • 12.11.2021 17:07
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    • 12.11.2021 17:09
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    Otlatma tartışması kanlı bitti: Çoban başından vurularak öldürüldü

    Ordu’nun Ünye ilçesinde iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban başından vurularak öldürüldü. İşte korkunç cinayetin detayları...

    İHA
    Çoban başından vurularak öldürüldü

    Olay, ilçenin Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç (65) isimli kişi ile çobanlık yapan Kadir Korkmaz (57) arasında bahçede koyun otlatma mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü.

    İddiaya göre çoban, M.Ç.'ye girebi tabir edilen kesici aletle saldırdı. Kavgada M.Ç.'nin silahından çıkan kurşun Kadir Korkmaz'a isabet etti.

    Kafasından aldığı kurşunlarla yere yığılan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın Tokat'ın Niksar ilçesinden geldiği ve çobanlık yaptığı öğrenildi.

    Yaşanan cinayet sonrası jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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