Antalya'da korkunç olay! Önce kuyumcuyu katletti ardından 2 kilo altınla kaçtı

Antalya Kepez'de Arıkaya Kuyumculuk'ta çalışan Abuzer Atakan Gür (48), dün sabah işyerini açtı. Altınları yerleştirmeye başladığı sırada kuyumcuya giren kar maskeli soyguncu, susturuculu tabancayla arkası dönük olan Gür'ü, bitişik atışla ensesinden vurdu. Y

ere düştükten sonra, tezgahın arkasına geçip bu kez de göğsüne ateş eden soyguncu, 2 kilo altınla kaçtı. Kuyumcudan çıktıktan sonra ise taksiye binerek uzaklaştı. Gür, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan ve oğlu Talat gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz adamın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan çevre esnafı, bölgede geçen yıl da bir soyguncunun yakalanmadığını belirterek tepki gösterdi.

Erdoğan ÖZTÜRK