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    • Yaşam
    • 12.11.2021 08:49
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    • 12.11.2021 08:49
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    Eyüpsultan'da uyuşturucu serasına çevrilen depoya baskın! 3 gözaltı

    Eyüpsultan'da bulunan bir depoda saksılarda ekilmiş 51 kök halinde Marihuana adı verilen 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Depoda kimse bulunmazken operasyonun devamında tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA
    Eyüpsultan’da Marihuana operasyonu

    Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri tarafından 28 Ekim'de, Defterdar Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda saksılarda ekilmiş, boyları 1 metreden fazla 51 kök halinde Marihuana diye tabir edilen toplam 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Söz konusu depoda kimsenin bulunmaması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu K.B.'ye ait deponun M.E.K. ve N.S. isimli kişilere kiralandığı tespit edildi. Şüpheli kişilerden N.S., polis ekipleri tarafından Silahtarağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan, Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nce parmak izi tespit raporunda depodan alınan parmak izlerinin H.K. ve U.Ç. isimli kişilere ait olduğu anlaşıldı.

        Polisin soruşturması sonucu parmak izi tespit edilen H.K. ile alınan ifadeler sonucu şüpheli görülen A.A., Otakçılar Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.
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