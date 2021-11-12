Eyüpsultan'da uyuşturucu serasına çevrilen depoya baskın! 3 gözaltı

Polisin soruşturması sonucu parmak izi tespit edilen H.K. ile alınan ifadeler sonucu şüpheli görülen A.A., Otakçılar Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.