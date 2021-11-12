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    • Yaşam
    • 12.11.2021 08:48
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    • 12.11.2021 08:50
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    Kırıkkale'de köpek dövüştürenlere şafak vakti operasyonu: 25 gözaltı

    Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılan araziye jandarma ekipleri şafak vakti operasyon yaptı, 25 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri dövüştürülen iki köpeği de yakaladı.

    DHA
    Köpek dövüştürenlere şafak operasyonu

    Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.

    Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.
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        Haberler Yaşam Kırıkkale'de köpek dövüştürenlere şafak vakti operasyonu: 25 gözaltı
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