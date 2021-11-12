Estetik dünyasının ünlü ismi Op. Dr. Battal Tekin kimdir?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, 1968 yılında Malatya ilinin Arapkir ilçesine bağlı Eğnir köyünde dünyaya geldi. Henüz 2 yaşındayken, ailesi İstanbul'a taşınma kararı aldı. Dr. Tekin, çocukluk ve gençlik yıllarını Fatih'te geçirdi.



Ali Suavi İlkokulu, Vedide Baha Pars Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi'nde okuyan Op. Dr. Battal Tekin, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.



Mecburi hizmetini 2 yıl boyunca Konya-Ereğli'deki Kutören Kasabası'nda gerçekleştiren Dr. Tekin, 2 yılı aşkın süre de Vakıf Gurebba Hastanesi bünyesinde anestezi ihtisası yaptı.



Op. Dr. Battal Tekin, 1997 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz alanında ihtisasına başladı.



1999 yılında evlenerek yaşamında yeni bir sayfa açan Op. Dr. Battal Tekin, 2001 yılında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı oldu. 2001-2003 arasında Güney Hastanesi'nde, 2003-2004 yıllarında da Hayat Hastanesi'nde çalıştı.



2004'te kızı Naz'ı, 2006'da oğlu Can'ı kucağına alan Op. Dr. Battal Tekin, kariyerine 2004-2014 yılları arasında Avicenna Hastanesi'nde devam etti.

Ardından 2017'ye kadar Acıbadem Hastaneleri'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Battal Tekin, 2017'nin ekim ayında özel muayenehanesini hizmete açtı.



Hastaları arasında ünlü isimlerin de bulunduğu Op. Dr. Battal Tekin, halen muayenehanesinde ve Acıbadem Beylikdüzü Hastanesi'nde part-time olarak hizmet vermektedir.

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