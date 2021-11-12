Doktora saldırı! Kayseri'de bir şahıs istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti

Kayseri'de bir şahıs istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı.
İddiaya göre, Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen H.Ö. aile hekimi Celal Naci Gökçınar'dan ilaç yazmasını istedi.
Doktorun daha önce diş hekimi tarafından yazılan ve eczane tarafından mübadilinin verildiği antibiyotik ilacın yeterli olacağı yanıtını vermesi üzerine sinirlenen H.Ö. odadan ayrılarak ilacı aldığı eczaneye gitti.
İLACI YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI
Daha sonra tekrar aile sağlığı merkezine gelen H.Ö. doktor Celal Naci Gökçınar'ın odasının kapısını tekmeleyerek açıp doktoru yumrukladı.
Merkez çalışanları odaya girerek H.Ö'yü etkisiz hale getirdi.
Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Gökçınar, H.Ö'den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canını hiçe sayarak Kovid-19 ile savaşan sağlık çalışanlarından birinin bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde darp edildiği belirtti.