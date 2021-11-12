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    • Yaşam
    • 12.11.2021 11:13
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    • 12.11.2021 11:13
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    Cezaevinde hafız olan mahkum için icazet töreni yapıldı

    Kahramanmaraş’ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenip hafız oldu. İcazet törenine katılan gencin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Veysel Bakır, "10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir" dedi.

    Cezaevinde hafız oldu

    Kahramanmaraş'ta bir suçtan dolayı cezaevine düşen hükümlü Veysel Bakır'ın hayatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan manevi rehberlik projesi ile değişti.

    Kur'an-ı Kerim ile tanışan Bakır, önce okumayı öğrendi, daha sonra ezberleyerek hafız oldu. Hafızlığını tamamlayan hükümlü Veysel Bakır için, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda icazet merasimi düzenlenerek hafızlık cübbesini giydi.



    Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Cezaevi Vaizi Musa Söyler, Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Rehberlik Birimi olarak yaptıkları hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.

    Hafızlığın önemini üzerinde duran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin de, cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise, "insanın hayatta farklı olaylarla karşılaşabileceğini, kişilerin başına gelen olaylardan ders çıkarması gerektiğini, bunların düşünüp tefekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.



    Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, "Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah" dedi.



        Hafızlığını tamamlayan hükümlü yakının annesi de oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Program Cumhuriyet Başsavcısı, İl ve İlçe Müftülerinin hediye ve belge takdimleriyle son buldu.
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