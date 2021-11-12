Cezaevinde hafız olan mahkum için icazet töreni yapıldı





Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, "Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah" dedi.