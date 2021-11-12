Adana'da 'sazan sarmalı' vurgunu! 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdı polise yakalandı

Polisin, olayla ilgili çalışması devam ederken Mustafa Ç.'nin hesabına 340 bin TL daha giriş olduğu belirlendi. Bu paranın, aynı yöntemle dolandırılan Konya ve Mersin'deki kişiler tarafından gönderildiği saptandı. Bunun üzerine, toplamda 617 bin TL dolandırıcılık olayına karışan 3 şüphelinin de banka hesabına bloke konuldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu tespitler üzerine ekipler, Cengiz K. ile Ramazan P.'yi Gaziantep'te, Mustafa Ç.'yi ise Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Cengiz K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, Mustafa Ç. ise "Cengiz benim hesabıma para geleceğini söyledi. Ben de parayı kendisine elden verdim" dedi.