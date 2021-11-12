Adana'da 'sazan sarmalı' vurgunu! 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdı polise yakalandı

Adana'da yaşayan Ömer Y., otomobilini satmak için internete ilan verdi. Ömer Y.'yi cep telefonuyla arayan Cengiz K., otomobili 300 bin TL'ye almak üzere anlaştı. Cengiz K., daha sonra kentteki oto galerici Erhan Y.'yi arayıp, söz konusu otomobili ne kadara alabileceğini sordu. Erhan Y.'den 277 bin TL fiyat alan Cengiz K., yeniden otomobilin sahibini arayıp, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığını, aracı bir arkadaşının alacağını söyledi.
Bunun üzerine Cengiz K., arkadaşı olarak tanıttığı galerici Erhan Y. ile otomobil sahibi Ömer Y.'yi buluşturdu. Cengiz K., otomobilin bedeli olan 300 bin TL'yi gönderdiğine dair sahte bir dekontu Ömer Y.'ye gönderip, aracın devrini Erhan Y.'ye yapmasını söyledi. Bu olaylardan haberi olmayan Erhan Y. de devir işleminin ardından 277 bin TL'yi Cengiz K.'nin verdiği IBAN'a gönderdi.
POLİSİN DİKKATİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI
Eve döndükten sonra banka hesabını kontrol eden Ömer Y., paranın kendisine ulaşmadığını görüp, dekontun sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını fark eden Ömer Y.'nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cengiz K.'nin banka hesabını kontrol eden ekipler, Ramazan P. ve Mustafa Ç. ile birlikte çalıştığını, bu kişilerin hesabını kullandığını tespit etti.