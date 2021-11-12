Anadolu Selçuklu Devleti zamanından kalma Boğaz Köprüsü! İki ayak kısmında da yolcuların dinlenmeleri ve sığınmaları için 3 oda var

Çeşitli araştırmacılar tarafından böyle bir yorum getiriliyor ancak yine çeşitli araştırmacılara göre de köprünün üzerinde bulunan kitabedeki 1525 tarihi, köprüyü 16'ncı yüzyıla tarihlememize neden oluyor ancak bu 1525 tarihi köprünün yapım tarihi mi yoksa onarım tarihi mi bununla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Köprünün inşa edildiği alana bakıldığı zaman Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağladığı için Boğaz Köprüsü ismiyle anılıyor" dedi.