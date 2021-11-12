Anadolu Selçuklu Devleti zamanından kalma Boğaz Köprüsü! İki ayak kısmında da yolcuların dinlenmeleri ve sığınmaları için 3 oda var

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz köyü yakınlarında bulunan, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapıldığı tahmin edilen Boğaz Köprüsü, Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlıyor.
Köprünün, üzerindeki 1525 tarihli kitabeden Osmanlı Devleti zamanında onarıldığı anlaşılıyor. 102 metre uzunluğa sahip, 'Boğaz Köprüsü' ismini ise Kızılırmak'ın iki yakasını birbirine bağlamasından alıyor.
Kısa süre önce Karayolları tarafından yeniden onarılan köprünün her iki yakasında, ayak kısımları içinde 3 oda yer alıyor. Bu odalarla da tarihte, bölgeden geçen yolculara dinlenme ve sığınma imkanı sunulduğu sanılıyor.