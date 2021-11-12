Antalya'da Poyraz Efe Özçiçek adlı bebek 53 günlük mücadeleyi kazandı (Yaşam haberleri)

Antalya'da Poyraz Efe Özçiçek adlı bebek, 2 ay önce kalpten çıkan iki ana damarı ters ve akciğere kan götüren ana damarı dar olarak dünyaya geldi. Özçiçek ailesi, çare aradı. Yaşaması mucize olan minik yavruyu Konya'ya getirdi. Şehir Hastanesi'nde kalp cerrahları tarafından ameliyat edildi. Minik yavrunun kalbinden çıkan iki ana damarının yerleri değiştirildi. Akciğeri besleyen ve dar olan damarın yerine yapay damar eklendi. 53 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası, taburcu edildi.

BİR GARİP TUZAK

Denizli'de gazi Kadir Garip'i kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı aradı. Güvenini kazanmak için hesaba 28 bin TL para yatıran uyanık, parayı yanlışlıkla gönderdiğini belirterek geri çekmek için kart bilgilerini istedi. Banka kartına para yattığını gören gazi Garip şüphelenmedi. Kart bilgilerini verdi. Banka hesabından 19 bin 500 TL para çeken dolandırıcılar, ardından hesaba bağlı kredi kartına da para yatırıldığı bahanesiyle şifreleri aldı. Buradan da 14 bin 250 TL para çeken şüpheliler, 30 bin TL ise kredi başvurusu yaptı. İşlemleri gören banka görevlisi, gaziyi telefonla arayarak uyardı. Dolandırıldığını anlayan gazi, krediyi durdurtmayı başardı. Tam 33 bin lira kaptıran gazi, şikayetçi oldu.

BOEING'DEN KAN PARASI

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Uçakta bulunan 157 kişiden hiç kimse kurtulamadı. Amerikan havacılık şirketi Boeing, kurbanların aileleriyle anlaşma sağladı. Her aileye 1'er milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.



YÜREK YAKAN DRAM!

Gaziantep Nizip'te madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma'ya (65) tarlasını satmasını söyledi. Kabul ettiremeyince evi ateşe verdi. Silahla ateş etti. Annesi, son anda kaçarak komşusuna sığındı. Kalp krizi geçiren kadın, can verdi. Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.



6 YAŞINDAKI MİHRİMAH ÖLDÜĞÜYLE KALDI

İzmir'de Emrullah Güzel (21), kullandığı kamyonetle kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'ı (6) ağaç arasına sıkıştırarak ölümüne neden oldu. 6 yıla kadar hapsi istenen Güzel, kazanın aracını park edip eve çıktıktan sonra meydana geldiğini iddia etti. Polislik sınavlarını kazandığını ve 1 hafta sonra eğitimlerinin başlayacağını söyleyerek tahliye edildi.



VAKA SAYISI 24 BİN 898

Türkiye'de dün 356 bin CKovid-19 testi yapıldı. 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 360 oldu.







65 MILYON TL DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 65 milyon 82 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 311'er lira, 4 bilenler 443'er lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.