Tüm şehir onu arıyordu! Kaybolan Esra kent merkezinde bulundu

Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı. Gece görüşlü dronla yapılan aramalarda ormanlık alanda Yıldız'ın izine rastlanılamadı.