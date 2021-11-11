Kadın profesöre taciz davasında karar: 4 ay 20 gün hapis cezası verildi!





"BANA CİNSEL İÇERİKLİ BİRÇOK FOTOĞRAF VE MESAJ GÖNDERMİŞ"

İfadesine devam eden Nebahat Bulut "Ertesi gün benim işim gereği kullandığım Facebook hesabıma mesaj gönderdi. Mesajda 'Gerçek hayatta beni tanısaydın her şey farklı olurdu' yazıyordu. Bunun üzerine ben kişinin kim olduğuna baktım. Bu kişinin daha önceki paylaşımlarına baktığımda benimle ilgili birçok cinsel içerikli fotoğraflar ve ifadeler paylaştığını gördüm. Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim. Muayene olmaya geldiğinde 'Bugün arabasız geldim' bir sonrakine arabamla geleceğim dediğinde, acaba şahısın bana karşı bir kaçırma yaralama girişimi olabilir mi diye düşündüm. O gün sekretere de 'Çok güzelsin telefon numaranı verir misin' demiş. Bana olmasa da bir başkasına zarar verebilir. Bana 'İkimizin de evli olması sorun değil önemli olan bizim mutlu olmamız' şeklinde mesajlar yazmıştı. Bunların cinsel taciz olduğu bellidir. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.