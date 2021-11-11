"BİR ANLIK HATA" SAVUNMASI

Sanık Baki Tatlı ise 20 yıllık şoför olduğunu tekrar ederek, "Olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti. Ben de istemezdim böyle olmasını" dedi.

Mahkeme heyeti, Tatlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, sanığın son savunmasını hazırlaması için duruşmayı iki ay sonraya erteledi.