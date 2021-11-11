Beşiktaş, Barbaros Bulvarında, 21 Nisan'da meydana gelen kazada, Baki Tatlı'nın kullandığı çift katlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, Yeni Birlik gazetesinde aşçı olarak çalışan 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Tatlı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan 15 yıla kadar istemiyle dava açmıştı.
Kazaya ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.
TELEFONLA OYNAYIP
Mütalaada, kamera kayıtlarından tespit edildiği şekliyle sanık otobüs şoförü Baki Tatlı'nın Balmumcu Tüneline girdiği sırada, şarja takılı cep telefonuyla uğraşmaya başladığı aktarıldı. Sanığın 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyip tünel girişinde bariyerlere çarptığı kaydedildi.