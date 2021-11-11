Eşi ve baldızına ateş eden kocaya mahkeme acımadı!

'BOŞANMAK İSTEYİNCE ŞİDDETİ ARTTI'

Mahkemede Ünal, Ölen baldızının fuhuş yaptığını, eşini de kötü yola düşürdüğünü iddia ederek, olaydan önce eşini bir aracın içinde uygunsuz şekilde gördüğünü kaydetti. Ünal, "Çocuğumu almak için gittim. Baldızım Leyla, 'yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu. Sonra binadan çıktım" dedi.