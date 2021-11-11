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    • Yaşam
    • 12.11.2021 01:04
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    • 12.11.2021 02:04
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    Ordu'da vahşet! İbrahim Pişkin isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşini önce araçla ezdi sonra tekmeledi

    Son dakika haberleri... Ordu'da deheşete düşüren bir olay yaşandı. brahim Pişkin (47) isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeledi. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

    DHA
    Cani! Önce ezdi sonra tekmeledi

    Ordu'nun Korgan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    İbrahim Pişkin (47), boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeleyerek öldürdü.



    Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde önünde meydana geldi. Kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.

    ARACI ÜZERİNE SÜRÜP DUVARA SIKIŞTIRDI
    Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı.

        Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.



        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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