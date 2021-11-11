Ordu'da vahşet! İbrahim Pişkin isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşini önce araçla ezdi sonra tekmeledi

Ordu'nun Korgan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.
İbrahim Pişkin (47), boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeleyerek öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde önünde meydana geldi. Kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.
ARACI ÜZERİNE SÜRÜP DUVARA SIKIŞTIRDI
Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı.