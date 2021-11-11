Ordu'da vahşet! İbrahim Pişkin isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşini önce araçla ezdi sonra tekmeledi

Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.





İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.