Ataşehir ve Ümraniye'de sahte botoks ilacı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon

Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" suçu kapsamında, sahte estetik ilaçların depolandığı adreslere baskın düzenlendi.
Yapılan baskınlarda U.G. ve E.E. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL'yi bulan 4 bin 264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları ele geçirildi.