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    • Yaşam
    • 11.11.2021 11:44
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    • 11.11.2021 11:44
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    Ataşehir ve Ümraniye'de sahte botoks ilacı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon

    İstanbul ve Ümraniye'de sahte botoks ilaçlarını piyasaya süren iki ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 bin 264 estetik ürün ele geçirildi.

    Ataşehir ve Ümraniye’de sahte botoks ilacı operasyonu

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir'de 2 farklı depoda yüksek miktarda sahte botoks ilaçlarının bulundurulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" suçu kapsamında, sahte estetik ilaçların depolandığı adreslere baskın düzenlendi.

    Ataşehir ve Ümraniye'de sahte botoks ilacı operasyonu

    Yapılan baskınlarda U.G. ve E.E. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL'yi bulan 4 bin 264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ilaçların uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü tespit edildi.

        Operasyonda yakalanan U.G. ve E.E. hakkında, "Türk Ceza Kanununun 186. ve 187. maddelerine muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı
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        Haberler Yaşam Ataşehir ve Ümraniye'de sahte botoks ilacı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon
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