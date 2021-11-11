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    • Yaşam
    • 11.11.2021 17:31
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    • 11.11.2021 17:31
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    Dikkatsiz yola giren sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 araç zincirleme...

    Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde bir benzin istasyonundan yakıt alarak ardından dikkatsiz olarak yola giren bir sürücü trafik kazasına neden oldu. 3 aracın karıştığı feci kaza böyle görüntülendi.

    Böyle yola mı girilir? Korkunç manzara...

    İlçenin Yeşilyalı mahallesinde bugün saat 15.19 sıralarında bir benzin istasyonundan yakıt alan Temel Y. yönetimindeki 61 HE 608 plakalı hafif ticari araç, ardından Trabzon istikametine yola girmek için bir süre yol kenarında bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde yola çıktı.



    Bu sırada arkadan Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Ortahisar Belediyesi'ne ait sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ADJ 576 plakalı midibüs, bu araca çarparak kontrolden çıkıp orta refüjü de aşarak karşı yönden gelen Bayburt Uçar Turizme ait 61 AEB 645 plakalı minibüse çarptı.



    Kazaya neden olan Temel Y. yönetimindeki araç ise daha sonra yol kenarında park halinde bulunan Kartal marka başka bir araca çarparak durabildi.
    Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, olay yerinde çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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        Haberler Yaşam Dikkatsiz yola giren sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 araç zincirleme...
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