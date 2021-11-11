Dikkatsiz yola giren sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 araç zincirleme...





Kazaya neden olan Temel Y. yönetimindeki araç ise daha sonra yol kenarında park halinde bulunan Kartal marka başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, olay yerinde çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.