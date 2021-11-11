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    • Yaşam
    • 11.11.2021 18:39
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    • 11.11.2021 18:42
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    İstanbullu o saate dikkat! Valik duyurdu: Yollar trafiğe kapatılacak tramvay seferleri yapılmayacak

    Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle yarın belirli saatlerde bazı sokakların trafiğe kapatılacağını ve Sirkeci-Çemberlitaş arasında tramvay seferlerinin yapılmayacağını açıkladı.

    İHA
    İstanbullu dikkat! Yollar kapanacak...

    İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle yarın kapalı olacak yolları ve yapılmayacak tramvay seferlerini duyurdu.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.00-13.00 arasında bazı sokaklarından trafiğe kapatılacağı ve Sirkeci-Çemberlitaş arasındaki tramvay seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları aşağıya çıkarılmıştır.

    Kapanacak Yollar: Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak.

    Alternatif Yollar: Peykhane Caddesi."

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