Uçak biletleri başkasına satıldı mahkeme davayı haklı buldu! 80 bin TL tazminat...

Uçağa alınmayan Balku ve arkadaşları aynı uçaktan 4 yeni bilet almak istedi. Uçağın dolu olması gerekçesiyle bu talepleri de reddedilen ekip 1,5 gün daha fazla kentte kaldı ve 8 bin lira uçak bileti parası vererek Türkiye'ye döndü.

Mağduriyetlerinden dolayı ücret iadesi isteyen ekibe yabancı havayolları şirketince iade yapılacağı söylendi. Aradan geçen zamanda zararlarının karşılanmaması üzerine Balku ve arkadaşları, bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.