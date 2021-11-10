Uçak biletleri başkasına satıldı mahkeme davayı haklı buldu! 80 bin TL tazminat...

İzmir 6. Tüketici Mahkemesi, 4 kişinin İtalya tatili dönüşü uçaktaki koltuklarının başka kişilere satılması ve mağduriyetlerinin giderilmemesi nedeniyle bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine açtığı davayı haklı bularak toplam 32 bin 672 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
İzmir'de yaşayan avukat Selim Balku, 12 Temmuz 2018'de arkadaşlarıyla Milano'ya gitti. 3 gün sonra Türkiye'ye dönüş biletleri bulunan Balku ve arkadaşları havalimanında biletleri ilettiklerinde "Biletiniz var ancak bilmediğimiz bir sebepten dolayı uçakta yeriniz görünmüyor" yanıtını aldı.
Uçağa alınmayan Balku ve arkadaşları aynı uçaktan 4 yeni bilet almak istedi. Uçağın dolu olması gerekçesiyle bu talepleri de reddedilen ekip 1,5 gün daha fazla kentte kaldı ve 8 bin lira uçak bileti parası vererek Türkiye'ye döndü.
Mağduriyetlerinden dolayı ücret iadesi isteyen ekibe yabancı havayolları şirketince iade yapılacağı söylendi. Aradan geçen zamanda zararlarının karşılanmaması üzerine Balku ve arkadaşları, bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda müşteki tarafın tazminat hakkı, otel konaklaması ücreti, dönüş uçak bileti, kaçırılan iç hat aktarmalı uçuş bileti ücretlerinin davacılara ödenmesi yönünde görüş belirtildi.
Mahkeme, kararında bilirkişi raporuna itibar ederek havayolu sisteminde rezervasyonun görünmemesinin acentenin hatalı işleminden kaynaklandığı, hatanın telafi edilmesi için girişimlerde bulunulmadığına dikkat çekti.