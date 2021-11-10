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    • Yaşam
    • 10.11.2021 15:16
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    • 10.11.2021 18:15
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    SON DAKİKA! Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler bir anda her tarafı sardı

    Son dakika haberine göre Kocaeli Kartepe'de bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri 3 saatlik uğraş sonucu yangını söndürdü.

    Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

    Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. Yangına 50'nin üzerinde itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildi.

    Fabrika çalışanları ise yanan malzemeleri forktlif yardımıyla dışarı çıkardı.

    Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler bir anda her tarafı sardı
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