Fırtına balık fiyatlarını ikiye katladı! Hamsi 20 TL oldu çinekop ise rekora koşuyor

Doğu Karadeniz'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bu durumdan en çok hamsi fiyatları etkilenirken, bir kaç gün önce tezgâhlarda kilosu 10 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı katlanarak 20 TL'ye kadar çıktı.
Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hava muhalefeti yüzünden fazla miktarda balık gelmezken özellikle hamsinin durumu hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı üzdü. Havanın rüzgarlı olması denizdeki dalga boyu büyüklüğü balıkçı teknelerini limanda demirlemeye zorlarken, bu durumdan hem balıkçılar hem de vatandaşlar olumsuz etkilendi.
Birkaç gün öncesine kadar kilosu 7,5-10 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle hava muhalefetine takılarak tezgâhlarda kilosu 15-20 TL'den satılıyor. Hava muhalefeti nedeniyle diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldiği gözlenirken balık olmayışından dolayı da bazı balıkçı esnaflarının da dükkanlarını açmadığı görüldü.