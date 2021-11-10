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    • Yaşam
    • 10.11.2021 14:02
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    • 10.11.2021 14:02
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    Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler

    Sarıyer'de 5 katlı binanın en alt katındaki işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanın çıktığını görenler binayı boşaltırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Sarıyer, Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin elektrik sayaçları panosunda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    İş yeri duman altında kaldı. Dumanı fark edenler itfaiyeye haber verirken, bir yandan da binada bulunanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışmaya çalıştı. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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        Haberler Yaşam Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler
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