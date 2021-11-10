Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler

Dumanları ilk fark edenlerden biri olan Ali Zafer Büyükdurmuş, "İçeriden dumanlar çıkınca, içeride kimse var mı diye baktım. İçeride kimse yoktu, ben de hemen itfaiyeye haber verdim. Arka tarafta bahçe yanıyordu ama içerisi de yanıyordu" dedi.