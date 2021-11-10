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    • Yaşam
    • 10.11.2021 14:49
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    • 10.11.2021 14:49
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    Gaziantep'te can pazarı! Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

    Gaziantep'te, okul servis minibüsünün halk otobüsüne çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı servis minibüsü, 27 H 0658 plakalı halk otobüsüne çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrildi. Kazada, çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kazaya tanıklık eden Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı. Sonra ambulanslar gelip yaralıları hastaneye götürdü" dedi.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te can pazarı! Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı
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